Очільник Мінцифри: держава вже поставила військовим понад мільйон дронів і може виробляти більше

Не вистачає лише ресурсу, щоби контрактувати все, що сьогодні виробляється в Україні, зауважив Михайло Федоров.

Держава вже поставила понад мільйон дронів військовим.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Суспільному".

"Минулого тижня був поставлений мільйонний дрон. Вже по факту поставлений. І це тільки підрозділами Держспецзв'язку. Додатково ще Міноборони поставляли в цьому році дрони... Це різні дрони, не тільки FPV-дрони: і розвідники, і ударні коптери, і дальні дрони, які ви бачите", - розповів очільник Мінцифри.

Федоров відзначив, що зараз на ринку фіксують був із виробництва дронів. Однак не вистачає коштів, аби все це закуповувати.

"Не те, що не вистачає можливостей у виробників, а не вистачає ресурсу, щоби контрактувати все, що сьогодні виробляється в Україні. Коли стартував проєкт "Армія дронів", всього було сім виробників, які могли продавати державі. Сьогодні кілька сотень контрактів є", - сказав Федоров і додав, що наразі відомо про 500 компаній, які виготовляють БпЛА.

Міністр наголосив - питання уже не в кількості безпілотників, які можна виробляти, а у їхній якості.

"Ми можемо і два, і три, і чотири, і п'ять мільйонів зробити за один рік. Зараз питання вже якості, питання доктрини застосування", - сказав Федоров.