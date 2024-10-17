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Зеленський спростував інформацію про те, що Україна готується створити ядерну зброю

Він запевнив, що "у нас альтернативи немає, крім НАТО". 

Зеленський спростував інформацію про те, що Україна готується створити ядерну зброю
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Україна не готується створити ядерну зброю.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми ніколи не говорили про те, що готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, високоповажні країни ядерного клубу прописали, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн, високоповажних, серед яких була Росія, Китай, Сполучені Штати, буде мати гарантії безпеки, територіальної цілісності", - нагадав свої попередні слова Зеленський.

Він запевнив, що "у нас альтернативи немає, крім НАТО". 

"Це наш сигнал. Але ми не робимо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі", - закликав український президент.

  • Цього ж дня видання BILD поширило матеріал про те, що влада України розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, і на виготовлення першої бомби знадобиться кілька тижнів.
  • В Офісі Президента спростували цю інформацію, а очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав вигадками "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю".
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