Зеленський спростував інформацію про те, що Україна готується створити ядерну зброю

Він запевнив, що "у нас альтернативи немає, крім НАТО".

Україна не готується створити ядерну зброю.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми ніколи не говорили про те, що готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, високоповажні країни ядерного клубу прописали, що Україна віддає ядерну зброю і Україна від цих країн, високоповажних, серед яких була Росія, Китай, Сполучені Штати, буде мати гарантії безпеки, територіальної цілісності", - нагадав свої попередні слова Зеленський.

Він запевнив, що "у нас альтернативи немає, крім НАТО".

"Це наш сигнал. Але ми не робимо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі", - закликав український президент.