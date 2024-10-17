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​Залужний: Україні необхідно вступити в НАТО, альтернативи немає

"Ми повинні бути впевнені, що принаймні протягом 100 років на вас ніхто не нападе", - заявив посол України у Великобританії.

​Залужний: Україні необхідно вступити в НАТО, альтернативи немає
Валерій Залужний
Фото: скриншот відео

Посол України у Великобританії Валерій Залужний заявив, що Україні необхідно вступити в НАТО і альтернативи немає.

Про це він сказав у своєму виступі в Королівському інституті міжнародних відносин.

Залужний наголосив, що на відміну від Білорусі та Грузії, які втратили свою незалежність майже безкровно, Україна "вже 10 років зі зброєю в руках бореться саме за свою незалежність". За інформацією колишнього головнокомандувача ЗСУ, уже загинуло понад 30 тисяч людей, а сотні тисяч отримали поранення. 

На думку Залужного, договори на кшталт Будапештського меморандуму не працюють у ситуації з Україною, тому "потрібно отримати гарантії безпеки для нас і наших дітей". "Ми маємо бути впевнені, що хоча б 100 років на Україну ніхто не нападе", - зауважив дипломат.

"І я підтримую те, що сказав Президент України із цього приводу. Україні просто потрібно вступити до НАТО. Ось і все. Або альтернативою було б перетворити Україну в НАТО. Знову ж таки, я вже казав вам, що Росія сьогодні має союзників, і якщо це станеться, нам буде дуже складно перетворити Україну в НАТО", - наголосив посол.

Він підкреслив, що "наразі альтернативи НАТО для України немає". 

"Знову ж таки, є спірне питання про військові можливості НАТО, але альтернативи НАТО немає. Ще нам потрібне відчуття необмежених можливостей розвитку для України", - додав Залужний.

На його думку, Україна, "як ніхто інший, може посилити НАТО". 

"Україна могла б стати ініціатором змін у НАТО", - підкреслив посол і зазначив, що Альянс має відновити свій власний військовий потенціал, бо війна змінюється.

  • На зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня генсек альянсу Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом НАТО.
  • Посол України при НАТО Наталія Галібаренко зазначила, що наша держава хоче отримати запрошення до НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, і це може бути частиною гідної спадщини нинішньої адміністрації США.
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