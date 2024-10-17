На Чернігівщині через підрив гранати постраждали троє людей

На Чернігівщині у селі Бобровицької громади стався вибух, травмовані троє людей – дві літні жінки та чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

"Постраждалі в реанімації місцевої лікарні. Направили туди двох спеціалістів із Чернігівської обласної лікарні для надання додаткової допомоги – офтальмолога та торакального хірурга. Стан потерпілих тяжкий", – написав він у Telegram.

На місці працює Нацполіція, обставини інциденту зʼясовуються.

У вересні в Лубнах Полтавської області чоловік кинув у натовп гранату. Троє місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження, а тіло імовірно причетного до вибуху виявили неподалік місця події.