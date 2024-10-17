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На Сумщині сьогодні ворог атакував рятувальників: через повторний удар пошкоджено пожежний автомобіль

Вогнеборці встигли заховатися в укритті, ніхто з них не постраждав.

На Сумщині сьогодні ворог атакував рятувальників: через повторний удар пошкоджено пожежний автомобіль
Фото: ДСНС

На Сумщині сьогодні ворог атакував рятувальників: через повторний удар пошкоджено пожежний автомобіль, повідомляє ДСНС. 

“Сталося це сьогодні, в одному із населених пунктів Шосткинського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок”, – йдеться у повідомленні.  

Зазначається, що під час роботи рятувальників, ворог завдав повторного удару. Як наслідок – пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Вогнеборці встигли заховатися в укритті, ніхто з них не постраждав. Коли стало безпечно, вони ліквідували пожежу.

Зазначимо, що росіяни часто вдаються до тактики подвійного удару, метою якого є вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги. Така тактика вважається воєнним злочином. 

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