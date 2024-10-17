У застосунку додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” запустили рекрутинг до Армії дронів.

Він зазначив, що у застосунку додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК: подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт.

Міністр запевняє, що після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали.

“Жодного «розподілу» та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно”, – написав міністр.