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У “Дії” запустили рекрутинг до Армії дронів

У застосунку додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

У “Дії” запустили рекрутинг до Армії дронів
Фото: Мінцифри

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” запустили рекрутинг до Армії дронів.

Він зазначив, що у застосунку додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК: подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт. 

Міністр запевняє, що після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. 

“Жодного «розподілу» та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно”, – написав міністр. 

  • Наразі в Україні функціонують 42 Центри рекрутингу до ЗСУ, два з яких відкрилися минулого тижня. Центри вже отримали 20 954 звернення громадян, а 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів було - на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.
  • Нещодавно Кабмін погодив пропозицію Мінцифри щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу «Дія».
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