Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” запустили рекрутинг до Армії дронів.
Він зазначив, що у застосунку додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК: подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт.
Міністр запевняє, що після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали.
“Жодного «розподілу» та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно”, – написав міністр.
- Наразі в Україні функціонують 42 Центри рекрутингу до ЗСУ, два з яких відкрилися минулого тижня. Центри вже отримали 20 954 звернення громадян, а 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів було - на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.
- Нещодавно Кабмін погодив пропозицію Мінцифри щодо реалізації протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян в електронній формі, зокрема - з використанням засобів порталу «Дія».