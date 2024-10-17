Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK.

На півдні України знищено групу російських окупантів на полігоні, повідомили у фонді “Повернись живим.

Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies