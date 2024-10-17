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На півдні України ліквідовано групу окупантів на полігоні

Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK.

На півдні України ліквідовано групу окупантів на полігоні
Фото: скріншот

На півдні України знищено групу російських окупантів на полігоні, повідомили у фонді “Повернись живим.

На полігоні, попередньо, відбувалась підготовка ворожих снайперів. 

Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK. 

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