На півдні України знищено групу російських окупантів на полігоні, повідомили у фонді “Повернись живим.
На полігоні, попередньо, відбувалась підготовка ворожих снайперів.
Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK.
Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK.
На півдні України знищено групу російських окупантів на полігоні, повідомили у фонді “Повернись живим.
На полігоні, попередньо, відбувалась підготовка ворожих снайперів.
Знищити окупантів вдалося за допомогою HIMARS та розвідувального дрона SHARK.