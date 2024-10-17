Росіяни вдарили по Україні ракетою і 56 БпЛА. Є влучання по інфраструктурі прифронтових областей

Збити вдалося 22 дрони, 27 локаційно втрачені, а ще два вийшли з повітряного простору до Білорусі.

Росіяни увечері і уночі 17 жовтня задали удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ ). Зафіксували п'ять влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Захисники збили 22 дрони. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БпЛА і безпілотників невстановленого типу втрачено внаслідок роботи РЕБ, повідомили в Повітряних силах.

ППО працювала в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

У Повітряних силах закликали при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняти жодних дій самостійно. Про небезпечну знахідку потрібно повідомити поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію.