Лідер німецької опозиції запропонував висунути Путіну ультиматум

Очільник німецького опозиційного Християнсько-демократичного союзу, кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц виступив із пропозицією змусити росіян припинити бомбардування українського цивільного населення шляхом ультиматуму.

У своєму виступі на засіданні Бундестагу, оприлюденному в мережі X, політик пропонує дати диктатору Путіну 24 години на зупинку терору. В разі відмови Кремля Мерц вважає за потрібне надати Україні далекобійну зброю включно з ракетами Taurus, постачання яких виключає глава уряду Олаф Шольц.

Опозиціонер поклав на чинного канцлера відповідальність за те, що "Україна змушена воювати з однією рукою, що зав'язана за спиною". Він також закликав Шольца "подолати страх перед ядерними погрозами та нарешті припинити жорстокість в Україні, не повторюючи помилок, допущених у 2014 році".

Згідно з опитуваннями, ХДС є лідером електоральних симпатій німців. В разі перемоги партії на виборах, що відбудуться через рік, у Фрідріха Мерца є високі шанси очолити уряд.