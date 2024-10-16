На фронті загинув гандболіст Роман Заєць

Роман Заєць брав участь у боях під Лисичанськом, Сіверськом, Вуглегірськом, Бахмутом та на інших гарячих точках.

Захищаючи Україну від росіян, 27 вересня на Донеччині загинув гандболіст, гравець команди “СКА-Львів” Роман Заєць.

Про це повідомила пресслужба Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Роман Заєць народився 2 вересня 1995 року, спортивну кар'єру він розпочав у Броварському вищому училищі фізичної культури. Пізніше Роман продовжив навчання на кафедрі спортивних та рекреаційних ігор у Львові, де обрав гандбол.

Серед спортивних досягнень Романа Зайця - численні перемоги на Універсіадах.

У лавах Збройних сил України Роман Заєць пройшов навчання у Німеччині, він служив у складі 5-ї окремої штурмової Київської бригади, брав участь у боях під Лисичанськом, Сіверськом, Вуглегірськом, Бахмутом та на інших гарячих точках3