Ворог знову атакував Дніпропетровську область, є пошкодження

Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе, скидала боєприпаси та била з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Півтора десятка атак за день – на Нікопольщину. Агресор бив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з артилерії", – ідеться у повдомленні.
Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади.
Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.
- На Дніпропетровщині постраждали від російських обстрілів вагітна жінка і чотирирічний хлопчик.