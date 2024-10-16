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Ворог знову атакував Дніпропетровську область, є пошкодження

Ворожа армія била по Нікопольщині дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з артилерії. 

Ворог знову атакував Дніпропетровську область, є пошкодження
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 24 вересня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе, скидала боєприпаси та била з артилерії. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Півтора десятка атак за день – на Нікопольщину. Агресор бив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з артилерії", – ідеться у повдомленні. 

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. 

Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.

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