Ворог знову атакував Дніпропетровську область, є пошкодження

Ворожа армія била по Нікопольщині дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з артилерії.

Російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе, скидала боєприпаси та била з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Півтора десятка атак за день – на Нікопольщину. Агресор бив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА, обстрілював з артилерії", – ідеться у повдомленні.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.