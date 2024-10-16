СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, котрий коригував удари росіян по позиціях Сил оборони

Зловмисника затримали, коли він виконував нове завдання від окупантів.

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента російської ФСБ.

Як ідеться на сайті української спецслужби, 33-річний будівельник коригував удари окупантів по українських військах, які обороняють місто.

Зловмисник намагався виявити і передати ворогу локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів, зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей. Тоді зібрану інформацію (фото, відео і детальні описи) через месенджер пересилав куратору з ФСБ.

Також зловмисник відслідковував наслідки атак Росії на Харків. Чоловік отримував від ФСБ координати можливих «прильотів», а потім проводив там дорозвідку.

Піймали зрадника на гарячому, коли він виконував нове завдання від ФСБ. На місці події у нього вилучили мобільний із доказами роботи на ворога.

Зловмисникові інкримінують державну зраду. Він наразі перебуває під вартою.