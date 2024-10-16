На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

В Херсонській області 20-річний чоловік підірвався на російській вибухівці. Нещасний випадок стався у селі Садок.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У селі Садок Борозенської громади на російські вибухівці підірвався місцевий житель. Через детонацію 20-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба", — ідеться у повідомленні.
Постраждалого госпіталізували.
- За словами очільника ОВА, правобережжя Херсонської області станом на сьогодні розмінували на 53%, тобто розміновано понад 365 тисяч гектарів.