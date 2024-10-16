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Повітряні сили сьогодні збили ще 17 ворожих безпілотників

Ще 4 було локаційно втрачено.

Повітряні сили сьогодні збили ще 17 ворожих безпілотників
Ілюстративне фото: робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Протиповітряна оборона сьогодні вдень збила ще 17 ворожих безпілотників. Крім того, 4 було локаційно втрачено. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

“Станом на 13:00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено”, – йдеться в повідомленні.

Тож загалом, як зазначають Повітряні сили, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БпЛА збито – 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2, влучання – 2.

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