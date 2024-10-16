Повітряні сили сьогодні збили ще 17 ворожих безпілотників

Протиповітряна оборона сьогодні вдень збила ще 17 ворожих безпілотників. Крім того, 4 було локаційно втрачено. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Станом на 13:00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено”, – йдеться в повідомленні.

Тож загалом, як зазначають Повітряні сили, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БпЛА збито – 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2, влучання – 2.