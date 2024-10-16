І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік

Документи, які особа пред'явила на кордоні, видали лише у серпні-вересні цього року.

На кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік

Учора на Закарпатті у пункт пропуску «Лужанка» прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім’я 25-річної уродженки Одеси.

Як повідомили у ДПСУ, її паспорт для виїзду за кордон та повторно свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року. Оперативники Держприкордонслужби з'ясували, що у липні цього року затримана особа проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з військово-обліковою спеціальністю "робітник підсобний будівельних робіт".

"Чітко пояснити процедуру отримання документів, виданих на жіноче ім’я чи пред’явити інші підтверджуючі документи вказана особа не змогла", – зазначили у ДПСУ.

Прикордонники винесли відмову у пропуску на виїзд з України та направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

На Закарпатті троє чоловіків намагалися потрапити в Угорщину через кукурудзу.