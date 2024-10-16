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На Рівненщині підозрюють голову громади та депутата в отриманні 15 тисяч доларів за “вирішення” земельних питань

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

На Рівненщині підозрюють голову громади та депутата в отриманні 15 тисяч доларів за “вирішення” земельних питань
Фото: Рівненська обласна прокуратура

На Рівненщині підозрюють голову громади Вараського району та депутата однієї із міських рад в отриманні 15 тисяч доларів за “вирішення” земельних питань. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, голова громади обіцяв директору аграрного підприємства не ініціювати на сесії місцевої ради питання щодо розірвання укладених договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якими користувалася фірма. За це посадовець попросив 5 тисяч доларів. 

Ще 10 тисяч доларів директор підприємства надав депутату однієї з міських рад, щоб той «вирішив» це ж питання з обранцями громади.

Голові громади інкриміновано закінчений замах на одержання неправомірної вигоди та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 1 cт. 369-2 КК України), а депутату міської ради –  одержання неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Депутату – цілодобовий домашній арешт, а голові громади – тримання під вартою із правом внесення 205 904 грн застави. Крім того, рішенням суду очільника громади відсторонено від займаної посади.

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