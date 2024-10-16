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На Волині двох чоловіків підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації

Вартість "послуг" становила 9200 доларів США.

На Волині двох чоловіків підозрюють у організації схеми ухилення від мобілізації
НА Волині двоє чоловіків організували схему ухилення від мобілізації
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

На Волині заблокували схему ухилення від мобілізації і повідомили про підозру двом жителям Луцька.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Підозрюють у причетності до схеми 53- та 49-річного жителів Луцька.

За даними слідства, вони розробили схему одержання неправомірної вигоди від військовозобов'язаних за виготовлення документів, на підставі яких ті могли б уникнути мобілізації. 

Сспільники підшукали охочого покинути країну під час війни чоловіка та пообіцяли вплинути на медиків та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки задля формування фіктивної історії хвороби і подальшого надання «клієнту» відстрочки від призову під час мобілізації. Свої послуги оцінили у понад 9 тисяч доларів США. 

Під час більше 20 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, службових кабінетах медичних закладів охорони здоров'я, МСЕК, ВЛК, районних та міських ТЦК виявлено та вилучено 40 тисяч доларів США, 7 тисяч євро, мобільні термінали, комп'ютерну техніку, документи та інші речові докази. 

Вилучені під час обшуків гроші
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Вилучені під час обшуків гроші
Вилучені гроші під час обшуків
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Вилучені гроші під час обшуків

"За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 53 та 49-річному жителям Луцька за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України)", – йдеться у повідомленні спецпрокуратури. 

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Крім цього, перевіряється причетність до схеми інших осіб. 

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