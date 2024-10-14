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На Хмельниччині двох медиків викрили на хабарництві: у них знайшли майже 8 млн грн

За гроші медики "організовували" групу інвалідності охочим уникнути служби у ЗСУ. 

На Хмельниччині двох медиків викрили на хабарництві: у них знайшли майже 8 млн грн
На Хмельниччині двох медиків викрили на хабарництві
Фото: Нацполіція

На Хмельниччині повідомили про підозру лікарці-неврологу, яка є заступницею голови ВЛК районного ТЦК, та лікарю підстанції екстреної медичної допомоги. Вони "допомагали" чоловікам призовного віку отримати групи інвалідності.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Спільники допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності, що дає підстави уникнути призову до ЗСУ. Фельдшер організовував пошук осіб, які хотіли отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. Надалі ці документи потрапляли на розгляд ВЛК, члени якої приймали позитивне рішення. 

Ціна «послуг» коливалась від 3600 до 7800 доларів США.

На Хмельниччині викрили лікарів-хабарників
Фото: Нацполіція
На Хмельниччині викрили лікарів-хабарників
На Хмельниччині викрили лікарів-хабарників
Фото: Нацполіція
На Хмельниччині викрили лікарів-хабарників

10 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції та оперативниками обласного управління СБУ затримали лікаря підстанції під час отримання чергового траншу. Окрім того, правоохоронці задокументували одержання фігурантами понад 150 000 гривень неправомірної вигоди.

У ході обшуків у підозрюваних вилучено 182 тис доларів США, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорнові записи, медичну документацію та мобільні телефони. Крім грошей, під час обшуків у фігурантів вилучено записники із прізвищами «клієнтів». 

Гроші, вилучені у хмельницьких лікарів
Фото: Нацполіція
Гроші, вилучені у хмельницьких лікарів

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки – перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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