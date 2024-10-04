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На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно

Під час обшуків у посадовиці та її сина знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині на хабарях викрили керівницю МСЕК та їїсина
Фото: ДБР

Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Про це повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора

Син посадовці обіймає керівну посаду у ГУ Пенсійного фонду України у Хмельницькій обл.  У жінки в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо.

Вилучені докази у посадовиці МСЕК на Хмельниччині
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучені докази у посадовиці МСЕК на Хмельниччині
знайдені гроші у посадовиці МСЕК на Хмельниччині
Фото: Офіс генпрокурора
знайдені гроші у посадовиці МСЕК на Хмельниччині

Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США.

Під час проведення слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки. Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м кв в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів США.

Всі ці статки фігуранти не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

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