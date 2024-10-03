Екснардепа Дмитра Крючкова оголосили в міжнародний розшук

Дмитро Крючков виїхав за межі України 15 лютого 2024 року.

Сьогодні, 3 жовтня, колегія суддів ВАКС оголосила екснардепа Дмитра Крючкова в міжнародний розшук, і тим самим частково задовольнила клопотання прокурора САП.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що раніше адвокат Крючкова Мазалов припинив ходити на засідання, після чого Крючкову призначили безкоштовного адвоката. Минулого разу без пояснення причин на засідання не з‘явився вже сам обвинувачений.

Тому сьогодні прокурор САП подав клопотання про розшук Крючкова. Раніше суд намагався здійснити привід екснардепа на засідання.

Тепер прокурор планує подати клопотання про заочний розгляд справи.

Дмитро Крючков виїхав за межі України 15 лютого 2024 року, оскільки має п’ятьох дітей, і більше не повертався. Згодом Крючков долучався до засідань онлайн.

При цьому Крючков залучив до засідання оператора, який знімає фільм про головуючого суддю Крука.