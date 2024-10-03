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Екснардепа Дмитра Крючкова оголосили в міжнародний розшук

Дмитро Крючков виїхав за межі України 15 лютого 2024 року.

Екснардепа Дмитра Крючкова оголосили в міжнародний розшук
Дмитро Крючков
Фото: Макс Левин

Сьогодні, 3 жовтня, колегія суддів ВАКС оголосила екснардепа Дмитра Крючкова в міжнародний розшук, і тим самим частково задовольнила клопотання прокурора САП.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що раніше адвокат Крючкова Мазалов припинив ходити на засідання, після чого Крючкову призначили безкоштовного адвоката. Минулого разу без пояснення причин на засідання не з‘явився вже сам обвинувачений. 

Тому сьогодні прокурор САП подав клопотання про розшук Крючкова. Раніше суд намагався здійснити привід екснардепа на засідання. 

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Тепер прокурор планує подати клопотання про заочний розгляд справи.

Дмитро Крючков виїхав за межі України 15 лютого 2024 року, оскільки має п’ятьох дітей, і більше не повертався. Згодом Крючков долучався до засідань онлайн. 

При цьому Крючков залучив до засідання оператора, який знімає фільм про головуючого суддю Крука.

  • САП ще у жовтні 2021 року скерувала до суду справу про злочинну діяльність холдингової компанії "Енергомережа", головою правління якої був колишній народний депутат Дмитро Крючков.
  • Колишньому голові правління ХК "Енергомережа" Дмитру Крючкову інкримінують організацію заволодіння коштами ПАТ "Черкасиобленерго" і ПАТ "Запоріжжяобленерго" та їх легалізації, а також зловживання службовим становищем.
  • У червні 2020 року САП направила до суду справу екснардепа Крючкова про зловживання на "Запоріжжяобленерго". Це справа була порушена 4 грудня 2015 року та була першою в історії НАБУ й САП. Згодом Вищий антикорупційний суд призначив її до розгляду.
  • Крючков був народним депутатом із квітня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко. Близько трьох років екснардеп переховувався від слідства й був екстрадований із Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році.
  • Після екстрадиції в Україну Крючков заявив про причетність до його незаконної діяльності колишніх топполітиків.
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