САП скерувала до суду ще одну справу проти екснардепа Крючкова

Йдеться про заволодіння та легалізацію коштів ПАТ "Черкасиобленерго" і ПАТ "Запоріжжяобленерго" у пів мільярда гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду ще одну справу про злочинну діяльність холдингової компанії "Енергомережа", головою правління якої був колишній народний депутат Дмитро Крючков.

Йдеться про заволодіння та легалізацію коштів ПАТ "Черкасиобленерго" і ПАТ "Запоріжжяобленерго" у сумі пів мільярда гривень, інформує пресслужба САП.

Колишньому голові правління ХК "Енергомережа" Дмитра Крючкова інкримінують організацію заволодіння коштами ПАТ "Черкасиобленерго" і ПАТ "Запоріжжяобленерго" та їх легалізації, а також зловживання службовим становищем.

Крім того, колишньому директору з енергозбуту ПАТ "Запоріжжяобленерго" Ігореві Корніленкову інкриміновано зловживання службовим становищем, колишній виконувачці обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Світлані Кузьмінській - зловживання службовим становищем, заволодіння коштами та їх легалізацію, а експершому заступнику голови правління "Черкасиобленерго" Олексієві Беспалову - зловживання службовим становищем.

"На сьогодні досудове розслідування закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, торік у червні САП направила до суду справу екснардепа Крючкова про зловживання на "Запоріжжяобленерго". Це справа була порушена 4 грудня 2015 року та була першою в історії НАБУ й САП. Згодом Вищий антикорупційний суд призначив її до розгляду.

Крючков був народним депутатом із квітня 2006 до листопада 2007 від Блоку Юлії Тимошенко. Близько трьох років екснардеп переховувався від слідства й був екстрадований із Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році.

Після екстрадиції в Україну Крючков заявив про причетність до його незаконної діяльності колишніх топполітиків.