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Дело против бывшего депутата Крючкова ушло в суд

Второй обвиняемый находится в розыске.

Дело против бывшего депутата Крючкова ушло в суд
Фото: Макс Левин

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против бывшего нардепа и главы правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. Он и бывший и.о. главы правления ПАО "Запорожьеоблэнерго" Игорь Корниленков обвиняются в злоупотреблении служебным положением, которое привело к убыткам государства на 346 млн гривен.

Об этом говорится в сообщениях САП и НАБУ.

По данным следствия, в конце 2014 - начале 2015 года Крючков и Корниленков оформили пять договоров переуступки между "Энергосетью" и "Запорожьеоблэнерго". Они предполагали, что должники "Запорожьеоблэнерго" (ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК" и "Днепроспецсталь") перечисляют деньги посреднику "ХК Энергосеть", а тот рассчитывается с поставщиком энергии. В результате "Энергосеть" собрала почти 197 млн гривен, но перечислила "Запорожьеоблэнерго" только 1,7 млн гривен (вместо ожидаемых 346 млн гривен).

60,2% акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежат государству, а остальные - кипрским компаниям, которые связывают с братьями Суркисами и Константином Григоришиным.

Крючков около трех лет скрывался от следствия и был экстрадирован из Германии накануне президентских выборов в 2019 году. Ему вменяют ч.5 ст.191 (хищение), ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Второй подозреваемый находится в розыске по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса. По данным следствия, он находится на территории России.

Это дело было начато 4 декабря 2015 года и было первым в истории НАБУ и САП.

После экстрадиции в Украину Крючков заявил о причастности к его незаконной деятельности бывших топ-политиков. Его слова проверяются в рамках другого досудебного расследования, которое находится в производстве НАБУ.

Крючков был народным депутатом с апреля 2006 до ноября 2007 от Блока Юлии Тимошенко.

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