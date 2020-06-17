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​Рада назначила "слугу народа" Потураева главой комитета по информационной и гуманитарной политике

Его заместителем стал Павел Сушко.

​Рада назначила "слугу народа" Потураева главой комитета по информационной и гуманитарной политике
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховная Рада назначила депутата Никиту Потураева (фракция "Слуга народа") председателем комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, а Павла Сушко - его заместителем.

За принятие проекта постановления №3641 в целом проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция на заседании решила поддержать кандидатуру депутата Потураева на должность главы комитета.

Напомним, 4 июня Рада досрочно прекратила полномочия депутата Александра Ткаченко, который был главой данного комитета, в связи с его назначением министром культуры и информационной политики.

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