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Бывший гендиректор "1+1" стал министром культуры

Главным приоритетом Ткаченко станет финансирование отрасли.

Бывший гендиректор "1+1" стал министром культуры
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада назначила министром культуры Александра Ткаченко. Эта должность была вакантной с марта 2020 года, когда вместе с предыдущим правительством был уволен Владимир Бородянский.

Назначение Ткаченко на должность министра в четверг поддержали 263 народных депутата.

Во время своего выступления он заявил, что главным приоритетом министерства будет возобновление и увеличение финансирования культурной отрасли. По его словам, для выживания ей необходимо 3-4 млрд гривен.

"В Украине сфера культуры - это 1 миллион человек. Каждый год они формируют около 4 процентов ВВП, но их вклад намного больше, потому что без культуры нет будущего, без культуры нет нации, без культуры не будет всех нас", - сказал Ткаченко.

Напомним, что Александр Ткаченко раньше был депутатом Верховной Рады IX созыва. Его избрали по списку партии "Слуга народа", где он был девятым номером. 

Возглавлял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва.

До этого с 2008 года занимал должность генерального директора группы "1+1 media", в которую входят такие телеканалы, как "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ".

Главный акционер "1+1" - Игорь Коломойский.

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