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Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда из Одесского художественного музея

Решение первой инстанции отменено.

Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда из Одесского художественного музея
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда от 10 февраля, которым было признано незаконным увольнение Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея.

Решение суда от 28 мая обнародовано в едином реестре судебных решений.

Суд признал доводы Ройтбурда как истца ошибочными и указал, что Одесский областной совет все-таки имел полномочия расторгнуть контракт с ним, хотя заключала его областная администрация.

"Одесский областной совет, делегировав Одесской областной государственной администрации функции управления коммунальным учреждением, вместе с тем не лишен права контроля за деятельностью коммунального учреждения", - отмечается в решении.

"Вы, конечно, будете смеяться, но эти удивительные люди опять меня уволили", - прокомментировал судебное решение Ройтбурд в своем фейсбуке.

Он возглавляет Одесский худмузей с марта 2018 года.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет проголосовал за досрочное расторжение контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет оспаривать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции.

Одесская областная госадминистрация при этом не стала разрывать контракт с художником и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

Министерство культуры назвал решение облсовета безосновательным.

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