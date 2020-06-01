Про книгу та владу

Нещодавно українські видавці святкували День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Це професійне свято тих, хто готує, друкує та доставляє книжки до читачів. Для мене це подвійне свято, адже в цей же день у видавництві «Ранок» 23 тому вийшла друком наша перша книга! Але зараз не про свято. Адже наклади видання знизилися, за даними Книжкової палати, на 33,3% порівняно з минулим роком, а фінансування культурної галузі скоротили на 48,5%. Скоріше до влади пишу. Бо наші читачі мене й так чують.

Я дуже хотів би, щоб у відеозверненні Президента було не тільки про короновірус та соціальне забезпечення населення, а й про книгу та читання. Видавнича галузь сьогодні постраждала чи не найбільше. Були зачинені книгарні, зупинено виробництво та друк. Перекладачі, автори, дизайнери залишилися без роботи. Якщо не схаменутися, українські книжки можуть щезнути взагалі. Уже майже не видається українська наукова, технічна та спеціалізована література. В інтернеті все є, – скажете. У мережі безкоштовно можна тільки рецепти пиріжків знайти. Або фото весільних гулянь. Інше ж із книжок береться! Не буде їх, відповідно й авторів, – не буде нового контенту.

Без книг не подолати ні хвороби, ні економічне зубожіння. Чому? Відповідь ви й самі знаєте, бо книги читаєте. Для чиновників пояснюю.

Не буде книги – не буде освіти.

Не буде освіти – не буде науки.

Не буде науки та освіти – не буде медицини.

Не буде медицини – хто лікуватиме нас? Скажете, – за кордоном купимо ліки.

Поміркуймо.

Не буде науки – не буде технологій.

Не буде технологій – не буде виробництва.

Не буде виробництва – не буде здорової економіки. Не буде економіки – не буде податків.

Звідки тоді гроші на оплату іноземних ліків? Де взяти кошти на медицину та соціальні витрати? Хто тоді оплачуватиме роботу органам влади?

Ще продовжувати?!

Не буде книги – не буде авторів.

Не буде авторів – не буде сценаріїв.

Не буде сценаріїв – не буде нових відео в YouTube. Навіть програма 95 кварталу щезне. Бо авторів для текстів не знайдеться.

Зупиняюся. Розмірковуючи так, можна й до самої посади президента дійти)

Вірю: якщо Президент купував купу книжок для власних діточок, він розуміє важливість книги, читання, освіти й науки. А ті, хто готував програму підтримки економіки під час пандемії, просто забули, що читати важливо.