Варто побачити: фільм «Кришталь»

Проєкт OIFF Flashback дає можливість відкривати для себе кінематограф регіонів, які ще недостатньо вивчені. Після Афганістану у фільмі "Сиротинець", тепер ми "їдемо" до близького сусіда – Білорусі, яка наче й дуже знайома українському глядачу, втім чиє кіно – не частий гість у кінотеатрах та на фестивалях. "Кришталь" режисерки Дар'ї Жук став першою білоруською стрічкою, показаною на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Фото: надане Антельмом Відо Презентація фільму

"Кришталь" був учасником міжнародного конкурсу 9-го ОМКФ, де його настільки тепло прийняли глядачі, що стрічка завоювала головну нагороду фестивалю – Ґран-Прі, що вручається за підсумком саме глядацького голосування. І дійсно, фільм дуже резонує цілому поколінню, яке виросло у 90-х роках на пострадянському просторі. Підняті у "Кришталі" теми, безумовно, знайомі багатьом українцям будь-якого покоління: протест проти встановленого порядку, пошук місця в консервативному суспільстві, еміграція з країни заради кращого життя.

Дія стрічки розгортається у 1996 році у Мінську і зосереджується на історії молодої дівчини Велі, яка мріє переїхати до США. Вона прихильниця електронної музики і нонконформізму, що втілюється у небажанні жити за правилами. Веля подає заявку на візу для еміграції, але помилка у її заяві змушує її залишитися у маленькому промисловому містечку. Фільм чудово ілюструє напругу між двома світами: енергією і незалежністю Велі та консерватизмом й обмеженістю "старшого" покоління, що втілене місцевими жителями. Дар'я Жук показує цей культурний та соціальний розрив з гумором без будь-якого спрощення.

Кришталь | Трейлер фільму

Персонаж Велі, молодої дівчини з характером, яка бореться за здійснення своїх мрій, втілила Аліна Насібулліна. Акторка настільки вжилась у роль, що глядач мимоволі повністю співпереживає її героїні. Для Насібулліної – це перша значима роль в кіно і точно не остання.

Фото: Ihar_Chyshchenia Кадр із фільму Кришталь

Насправді, "Кришталь" перегукується з власною історією режисерки, яка також емігрувала до Штатів у юності. Саме тому фільм виглядає дуже особистим. Візуальний стиль стрічки дуже вдало грає на контрасті між похмурою архітектурою навкруги з типовим пострадянським сірим кольором та яскравим одягом та волоссям Велі. До того ж, важливу роль у цій історії емансипації відіграє музика. Прекрасний саундтрек "Кришталя", основу якого складають електронна музика та хауз, веде глядача від початку фільму до його кінця, неначе гімн непокірної бунтівної молоді.

Фото: Ihar_Chyshchenia Кадр із фільму Кришталь

Зважаючи на усі зазначені якості, важко повірити, що "Кришталь" – дебютний фільм Дар'ї Жук, але це дійсно так. У режисерки є інший проєкт на стадії виробництва, пов'язаний з Україною, оскільки розповідає історію громадського жіночого руху FEMEN. Тим часом ви можете подивитися або ж передивитися дебют Дар'ї Жук, який доступний на сайті oiff.taklix.com до 15 серпня.