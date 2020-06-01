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Варто побачити: фільм «Кришталь»

Проєкт OIFF Flashback дає можливість відкривати для себе кінематограф регіонів, які ще недостатньо вивчені. Після Афганістану у фільмі "Сиротинець", тепер ми "їдемо" до близького сусіда – Білорусі, яка наче й дуже знайома українському глядачу, втім чиє кіно – не частий гість у кінотеатрах та на фестивалях. "Кришталь" режисерки Дар'ї Жук став першою білоруською стрічкою, показаною на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Презентація фільму
Фото: надане Антельмом Відо
Презентація фільму

"Кришталь" був учасником міжнародного конкурсу 9-го ОМКФ, де його настільки тепло прийняли глядачі, що стрічка завоювала головну нагороду фестивалю – Ґран-Прі, що вручається за підсумком саме глядацького голосування. І дійсно, фільм дуже резонує цілому поколінню, яке виросло у 90-х роках на пострадянському просторі. Підняті у "Кришталі" теми, безумовно, знайомі багатьом українцям будь-якого покоління: протест проти встановленого порядку, пошук місця в консервативному суспільстві, еміграція з країни заради кращого життя.

Дія стрічки розгортається у 1996 році у Мінську і зосереджується на історії молодої дівчини Велі, яка мріє переїхати до США. Вона прихильниця електронної музики і нонконформізму, що втілюється у небажанні жити за правилами. Веля подає заявку на візу для еміграції, але помилка у її заяві змушує її залишитися у маленькому промисловому містечку. Фільм чудово ілюструє напругу між двома світами: енергією і незалежністю Велі та консерватизмом й обмеженістю "старшого" покоління, що втілене місцевими жителями. Дар'я Жук показує цей культурний та соціальний розрив з гумором без будь-якого спрощення.

Кришталь | Трейлер фільму

Персонаж Велі, молодої дівчини з характером, яка бореться за здійснення своїх мрій, втілила Аліна Насібулліна. Акторка настільки вжилась у роль, що глядач мимоволі повністю співпереживає її героїні. Для Насібулліної – це перша значима роль в кіно і точно не остання.

Кадр із фільму Кришталь
Фото: Ihar_Chyshchenia
Кадр із фільму Кришталь

Насправді, "Кришталь" перегукується з власною історією режисерки, яка також емігрувала до Штатів у юності. Саме тому фільм виглядає дуже особистим. Візуальний стиль стрічки дуже вдало грає на контрасті між похмурою архітектурою навкруги з типовим пострадянським сірим кольором та яскравим одягом та волоссям Велі. До того ж, важливу роль у цій історії емансипації відіграє музика. Прекрасний саундтрек "Кришталя", основу якого складають електронна музика та хауз, веде глядача від початку фільму до його кінця, неначе гімн непокірної бунтівної молоді.

Кадр із фільму Кришталь
Фото: Ihar_Chyshchenia
Кадр із фільму Кришталь

Зважаючи на усі зазначені якості, важко повірити, що "Кришталь" – дебютний фільм Дар'ї Жук, але це дійсно так. У режисерки є інший проєкт на стадії виробництва, пов'язаний з Україною, оскільки розповідає історію громадського жіночого руху FEMEN. Тим часом ви можете подивитися або ж передивитися дебют Дар'ї Жук, який доступний на сайті oiff.taklix.com до 15 серпня.

Антельм Видо Антельм Видо , Программный директор Одесского международного кинофестиваля
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