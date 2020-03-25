Представители киноиндустрии также написали обращение к премьер-министру из-за сокращения бюджета на культуру.

Представители украинской киноиндустрии написали обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором призвали не сокращать финансирования украинского кино.

В обращении подчеркивается, что поступления в бюджет от смежных индустрий – отельной, транспортной, сервисной и туристической – за три месяца нормального функционирования киноиндустрии составляют 750 млн грн. Такая же сумма заложена в госбюджете на поддержку украинского кино в 2020 году.

"Недофинансирование одной отрасли индустрии потянет за собой недофинансирования остальных, и как следствие, недосбор налогов в государственную казну", – говорится в обращении. В письме отмечается, что даже 750 млн грн, заложенных в бюджете, недостаточно для полноценного финансирования потребностей украинского кино в этом году.

"Из-за производственной специфики, заблокированное финансирование приведет к приостановке кинопроизводства минимум на 3-4 года, что, в свою очередь, спровоцирует деквалификацию и потерю кадров из-за эмиграции", – пишут кинематографисты.

Письмо подписали профессиональные объединения, Украинская киноакадемия и другие организации в сфере кино.

Напомним, ранее с обращением в адрес правительства из-за планируемого урезания бюджетных средств на культуру выступили руководители пяти украинских институций в сфере культуры.