Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру

Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год.

По данным главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, эти предложения предусматривают резкое сокращение расходов на культуру.

"Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской «секретно», более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание - то есть зарплату", - написал Ткаченко в фейсбуке.

В заявлении комитета, которое он обнародовал, говорится, что Госкино могут урезать финансирование на 750 млн гривен (при общем бюджете в 775 млн гривен), Украинскому культурному фонду - на 500 млн гривен (из 697 млн гривен), Институту книги - на все 150 млн гривен.

Также без финансирования останутся программы раскрытия туристического потенциала (240 млн гривен), мобильности молодежи (500 млн гривен) и другие.

"Такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест. Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимостью привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетах и с привлечением представителей министерства. Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций", - сказано в заявлении.

Напомним, что в январе-феврале поступления в госбюджет Украины были намного ниже плана из-за падения сырьевого импорта и сильного курса гривны. В марте началась эпидемия коронавируса, в связи с чем весь мир столкнулся с экономическом кризисом. Выполнение бюджета Украины в таких условиях выглядит нереальным.