Умер бывший нардеп Иван Бокий

24 марта в возрасте 78 лет умер бывший депутат Верховной Рады, один из самых известных представителей Социалистической партии Украины Иван Бокий.

Об этом сообщил в фейсбуке ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, экс-нардеп Станислав Николаенко.

Бокива похоронят 26 марта в селе Процев Бориспольского района Киевской области.

Бокия был народным депутатом Украины трех созывов.

Впервые на выборы Верховной Рады политик пошел в 1998 году вместе с СПУ-СелПУ и получил мандат народного депутата Украины III созыва (№ 5 избирательного списка). С мая 1998-го состоял во фракции СПУ и СелПУ "Левый центр" (позднее - фракция СПУ). В июле того же года был избран в состав Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ.

В ходе парламентских выборов 2002 года баллотировался от СПУ и снова прошел в Верховную Раду Украины IV созыва (№ 2 избирательного списка). С мая 2002-го его избрали уполномоченным представителем фракции социалистов. В июне того же года он стал членом парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции.

На выборы Верховной Рады 2006 года пошел в составе СПУ и в третий раз подряд стал народным депутатом Украины V созыва (№ 7 избирательного списка). С апреля 2006-го входил в состав фракции СПУ, с июля того же года его избрали заместителем председателя фракции СПУ, а в декабре он возглавил фракцию социалистов (после получения его предшественником на посту лидера фракции СПУ Василия Цушко портфеля Министра внутренних дел Украины). В июле 2006 года стал первым заместителем председателя парламентского евроинтеграционного Комитета.

В ходе внеочередных парламентских выборов 2007 года социалистам не удалось пройти в Верховную Раду.