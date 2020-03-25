На заседании Контактной группы в режиме онлайн ничего подписывать не будут, - вице-премьер Резников

Решение может быть принято только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду состоится по видеосвязи, поэтому на нем не будет приниматься решение о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Об этом говорится в комментарии вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексея Резникова, который есть в распоряжении LB.ua

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", - сказал Резников.

По информации из других подгрупп, на повестке переговоров - безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины.

Напомним, участники ТКГ 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы. В его состав с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Часть партии "Слуга народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.