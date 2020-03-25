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​Кулеба призвал ЕС не давать России манипулировать пандемией для снятия санкций

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины".

​Кулеба призвал ЕС не давать России манипулировать пандемией для снятия санкций
Дмитрий Кулеба
Фото: Пресс-служба МИДа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. Стороны обсудили вопрос борьбы с коронавирусом, помощь украинцам, которые остаются в Дании, а также обратил внимание коллеги на попытки России манипулировать пандемией COVID-19 для снятия санкций.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Мы заботимся о наших гражданах во всем мире. Прошу вас всячески помогать украинцам, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий. Буду благодарен, если время пандемии данные не будете применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал Кулеба.

Он также указал на попытки России манипулировать пандемией и ее призывы снять санкции под прикрытием гуманитарных соображений.

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул Кулеба.

Кофод заверил, что разделяет именно такой подход.

Глава украинского МИДа обратился к нему с просьбой донести эти предостережения и позиции Украины и до других коллег в странах ЕС.

Напомним, 13 марта Евросоюз продлил на полгода санкции против причастных к оккупации Украины.

В конце февраля США продлили санкции против РФ из-за агрессии в Украине.

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