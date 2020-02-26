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Трамп продлил санкции против России из-за агрессии в Украине

Действие ограничений, которые которые были введены 6 марта 2014, продлены еще на год.

Трамп продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
Фото: Трамп, подпись

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России из-за аннексии Крыма.

Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, обнародованном 25 февраля.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению ее активов, а действия и политика правительства Российской Федерации, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и необычайную угрозу национальной безопасности США. Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в Постановлении 13660 в отношении Украины", - говорится в заявлении президента США.

Таким образом, экономические ограничения, которые были введены США против РФ 6 марта 2014 года и усилены 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, продолжат действовать после 6 марта 2020 года.

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