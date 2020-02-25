Власти США призвали граждан быть готовыми к распространению коронавируса

"Вопрос уже не в том, случится ли это, а в том, когда это произойдет - и сколько людей серьезно заболеют".

Власти США призвали граждан готовиться к новым случаям заболевания COVID-19 внутри страны.

Об этом заявила директор Национального центра иммунизации и заболеваний дыхательных путей в Центре по контролю и противодействию заболеваниям

Нэнси Мессонье, передает Голос Америки.

"Вопрос уже не в том, случится ли это, а в том, когда это произойдет - и сколько людей в этой стране серьезно заболеют", - приводит ее слова NPR.

Чиновница призвала американскую общественность сотрудничать с властями с осознанием, что ситуация может быть очень серьезной. По ее словам, недопущение пересекания вирусом границ США осложняется его распространением в других странах.

По словам Мессонье, меры по предупреждению распространения болезни могут включать закрытие школ, прекращение работы предприятий и отмену публичных мероприятий.

"Я понимаю, что вся эта ситуация может показаться очень сложной и серьезно повлиять на повседневную жизнь, но люди должны начать говорить обо всех этих вещах", - сказала чиновница.

Она подчеркнула, что в последствии лучше "вспоминать это и понимать, что были излишне подготовлены. Но лучше так, чем оказаться недостаточно подготовленными".

По данным Reuters, министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.

По состоянию на понедельник, 24 февраля, зарегистрировали 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в США, а также 39 случаев среди эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и из китайского города Ухань.

Напомним, по состоянию на утро 25 февраля, в мире зафиксировано более 80 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Известно о 2699 смертях.

Первые случаи заболевания 25 февраля зафиксированы в нескольких европейских странах.

В Италии, по последним данным, жертвами коронавируса стали уже 11 человек.