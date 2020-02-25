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Прокуратура Нидерландов решила не разглашать личности 13 свидетелей в деле МН17

Решение принято из соображений безопасности.

Прокуратура Нидерландов решила не разглашать личности 13 свидетелей в деле МН17
Обломок "Боинга" рейса MH370 "Малайзийских авиалиний"
Фото: EPA/UPG

Личности 13 свидетелей, которые проходят в деле о сбитом на Донбассе в 2014 Boeing малайзийских авиалиний МН17, будут сохранены в тайне по причине мер безопасности.

Об этом сообщила нидерландская новостная программа Nieuwsuur, передает Интерфакс-Украина.

В частности, персональные данные этих 13 свидетелей не будут разглашаться, так как, по данным прокуратуры, они "подвергаются значительным рискам".

Также Nieuwsuur утверждает, что располагает официальными обвинениями, которые были направлены четырем подозреваемым 2 октября 2019 года по их адресам, известным судебным органам. Однако доподлинно не известно, проживают ли они там в настоящее время.

Четырем подозреваемым выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". В прокуратуре утверждают, что они предоставили "командиру(ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, где предусмотрены повышенные меры безопасности.

Накануне сообщалось, что у Международной совместной следственной группы расследования катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17 есть свидетель того, что самолет был сбит ракетой.

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