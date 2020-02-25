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Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Чиновник заявил, что у него температура. Лечение уже начато.

Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Заместитель министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет информационное агентство ИРНА.

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", - сказал во вторник Харирчи.

Замминистра добавил, что уже начал лечение, и выразил надежду на то, что температура упадет.

Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 25 февраля там официально зарегистрировали 95 случаев заражения, 15 человек умерли, в том числе трое - за последние сутки.

По всей вероятности, вирус был завезен в Кум рабочими из Китая, которые периодически выезжают в Китай и возвращаются в Иран. Китайские специалисты занимаются в Куме строительством солнечной электростанции.

В Китае, где находится первичный очаг к распространения инфекции, от нее умерли почти 2700 человек.

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