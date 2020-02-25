Расследование Bellingcat: один из отравителей бизнесмена в Болгарии является членом миссии России в ВТО

Журналисты Bellingcat, Tamedia и российского The Insider обнародовали совместное расследование об обвиняемом в отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева, его сына и коллеги в Болгарии – сотруднике ГРУ Георгие Горшкове. Его настоящее имя – Егор Гордиенко, и ранее он работал под дипломатическим прикрытием в представительстве РФ во Всемирной торговой организации в Женеве, пишет The Insider.

Будущий сотрудник ГРУ был рожден в Болграде Одесской области в 1979 году в семье военного. В 80-х его семья переехала в Москву.

Фото: prb.bg

"Судя по тому, что он оказался в числе трех человек, которых болгарские власти недавно объявили в розыск, Гордиенко был одним из ключевых участников этой операции", – добавили расследователи.

По их данным, впервые "Горшков" посетил Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с другими сотрудниками ГРУ – Денисом Сергеевым ("Сергеем Федотовым") и Сергеем Лютенко ("Сергеем Павловым"). Оба они также находятся в международном розыске по делу об отравлении.

Спустя 9 дней ГРУшники вернулись в Москву. По мнению болгарских правоохранителей, эта поездка была подготовительной. Уже 24 апреля "Горшков" вновь прибыл в Болгарию, Бургас, откуда приехал в Софию и остановился в Hill Hotel. Там он попросил номер, окна которого выходят во двор, где виден выезд на подземную парковку. Именно этим паркингом пользовался Гебрев и сотрудники его компании. В тот же день к "Горшкову" присоединились Сергеев и Павлов.

Фото: prb.bg

Фото: prb.bg

"28 апреля в 13:57 по местному времени некий человек (по мнению следствия, Денис Сергеев) попадает в зону видимости камеры на той самой парковке в нелепой широкополой шляпе и в перчатках. Следователи полагают, что именно в этот момент он нанес спреем нервно-паралитический яд ("Новичок" или близкое по составу вещество) на ручку двери автомобиля Гебрева", – говорится в расследовании.

У Гебрева резко ухудшилось состояние – он впал в кому, у него отказали почки. С похожими, но более легкими симптомами, в тот же вечер госпитализировали его сына и одного из топ-менеджмента копании. Тем временем троица граждан РФ покинула Болгарию.

Все трое отравленных выжили, но уже спустя месяц, в мае, "Федотов" снова вылетел в Болгарию. Из Бургаса он выехал на арендованном авто, в котором отключил GPS. 28 мая туда же прибыл и "Горшков", и в тот же день Гебреву вновь стало плохо, он был госпитализирован. Вечером того же дня "Горшков" и Сергеев вылетают в Сербию, оттуда – в Россию. С тех пор Гордиенко при выезде за границу использовал свою настоящую фамилию.

По данным расследователей, еще до отравления в Болгарии, в марте и апреле 2014 года Гордиенко был замечен в Крыму. В июле 2014 года государство выдало ему квартиру в том же доме и одновременно, что и Александру Мишкину ("Петрову"), одному из отравителей семьи Скрипалей в Британии.

"Учитывая, что Мишкин и Чепига стали "героями России" за участие в украинской операции и именно в связи с этим получили квартиры в 2014 году, можно с высокой долей вероятности предположить, что и Гордиенко тоже "герой". А значит, лично встречался с Владимиром Путиным ("героев России" по сложившейся традиции награждает лично президент)", – предположили расследователи.

Уже после "болгарской операции" Гордиенко в 2016 году посещал Крым, а в 2017 году – с дипломатическим паспортом прилетел в Женеву в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации.

"Кейт Рокуэлл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tamedia, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году. Чем именно Гордиенко занимался в ВТО, Рокуэллу неизвестно", – говорится в расследовании.

25 декабря 2018 Гордиенко вылетел в Москву и больше Россию не покидал. С утра следующего дня он был в штаб-квартире ГРУ, где пробыл весь день.

За период нахождения в Женеве он активно созванивался с Мишкиным, Сергеевым и Чепигой – ГРУшниками, которые потом отравят Скрипалей.

"Статус дипломата Гордиенко позволял ему пересекать границу без досмотра багажа, а это значит, что он мог быть именно тем человеком, который доставил "Новичок" из России", – подчеркнули расследователи.

Напомним, в январе прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева у его офиса были замечены сотрудники ГРУ.

21 февраля прокуратура Болгарии обнародовала имена троих россиян, обвиняемых в отравлении Гебрева и еще двоих человек. У них были паспорта на имена Сергея Федотова, Сергея Павлова и Георгия Горшкова.