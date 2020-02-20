Грузия при поддержке Запада обвинила ГРУ РФ в октябрьской кибератаке

Кибератаку на Грузию в октябре 2019 года совершила Россия, а именно - хакерское подразделение Главного управления разведки "Войсковая часть 74455".

Об этом в четверг заявили США, Великобритания, сама Грузия и ряд других государств Европы.

"28 октября 2019 года Главный центр специальных технологий Главного управления разведки Генерального штаба России (ГРУ) (GTsST, также известный как "Войсковая часть 74455") совершил против Грузии широкомасштабную, ограничительную кибератаку. Инцидент, который напрямую имел воздействие на население Грузии, ограничил работу нескольких тысяч веб-страниц правительства Грузии и находящихся в частной собственности и по меньшей мере трансляцию двух главных телевизионных каналов. Это действие противоречит попыткам России показать себя ответственным игроком в киберпространстве и является непрерывной схемой безответственных киберопераций российского «ГРУ» против целого ряда стран. Цель этих операций внести раскол, создать незащищенность и подорвать демократические институты", — цитирует заявление госсекретаря США Майка Помпео грузинское издание Aspny.

Похожее заявление появилось на сайте посольства Великобритании.

"Эти кибератаки являются частью той враждебной и взывающей дестабилизацию долгосрочной кампании, которую Россия проводит против Грузии. Великобритания укреплена во мнении, что эти кибератаки, осуществленные ГРУ, являются попыткой поколебать суверенитет Грузии, посеять неопределенность и нанести ущерб ежедневной жизни грузинского народа. Объединенное королевство остается твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Грузии отметило, что октябрьская кибератака затронула веб-страницы администрации президента Грузии, судебной системы, сакребуло (советы) различных муниципалитетов, государственных, коммерческих организаций и медиа, серверы и другие системы управления.

"Были повреждены серверы, системы управления вышеуказанных организаций и значительно ограничено их функционирование. Целью данной кибератаки было подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению и ограничением и подрывом правительственных серверов, а также других организаций, разжечь волнения. Согласно следствию, проведенному грузинской стороной и информации, полученной в результате взаимосотрудничества с международными партнерами, данная кибератака была спланирована и совершена Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. Грузия осуждает данную кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и представляет собой еще одно нарушение суверенитета Грузии, направленное против европейской и евроатлантической интеграции страны и демократического развития", - отметил представитель МИДа Владимир Константиниди.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвало эту кибератаку проявлением гибридной войны.

"Осуществив кибератаку на официальный сайт президента Грузии 28 октября 2019 года, Россия напрямую атаковала суверенитет страны и национальную безопасность, чем постаралась парализовать деятельность государственных институтов. Указанная кибератака является грубым нарушением международных норм со стороны России и наглядным проявлением гибридной войны", - говорится в ее заявлении.

With the 2019 cyberattack on our official website, Russia has attacked our sovereignty and national security by trying to paralyze the activities of state institutions, a blatant violation of international norms and a clear manifestation of the hybrid war against Georgia. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 20, 2020

Напомним, в марте 2018 года страны Запада похожим образом синхронно объявили о высылке российских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью.