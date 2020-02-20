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В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса

Число зараженных вирусом в стране превысило 100 человек.

В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

На территории Южной Кореи зафиксировали первую смерть человека, заразившегося коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на южнокорейские СМИ.

По их данным, скончался пациент одной из больниц города Чхондо на юге страны. Он ранее был госпитализирован в связи с заражением и получал медицинскую помощь. Точная причина его смерти пока не установлена.

Кроме того, число зараженных вирусом в стране, по последним данным, уже превысило 100 человек. Ранее сообщалось о порядка 80 заразившихся.

Отмечается, что патогенность Covid-19 выше, чем вируса, вызывавшего атипичную пневмонию 2002-3003 годов (SARS), он значительно сложнее поддается лечению. В то же время, смертность от коронавируса ниже, чем от вируса SARS.

Значительно чаще инфекции подвержены люди от 50 лет и старше, у них чаще встречаются сердечнососудистые заболевания и болезни головного мозга.

Напомним, ранее две смерти от коронавируса подтвердили в Иране.

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