Парламент Эстонии осудил попытки России переписать историю Второй мировой войны

Парламент Эстонии - рийгикогу - принял заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории", в котором осудил российскую интерпретацию событий, предшествующих Второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте парламента Эстонии.

"Осуждая Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнительные протоколы, а также последовавшие за этим оккупацию Балтийских стран и разделение Польши между двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой для начала Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

Рийгикогу осуждает попытки властей РФ отрицать роль Советского Союза в качестве одного из основных зачинщиков Второй мировой войны и переносить ответственность за агрессию на жертв.

"Нацистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в беспрецедентных для человеческой истории массовых убийствах, геноцидах, депортациях и лишениях жизни и свободы", - отмечается в заявлении.

Выражая поддержку Польше и другим европейским странам, "которых Россия в последнее время причислила к числу виновных в развязывании Второй мировой войны", эстонские депутаты призвали РФ "поддержать сохранение аутентичной исторической памяти как в Эстонии, так и по всему миру, чтобы преступления тоталитарных режимов не были забыты, поскольку знание истории повышает возможности противостоять угрозам демократии".

За принятие резолюции проголосовали 72 присутствовавших на заседании депутата, один выступил против. По информации эстонских СМИ, это депутат от Центристской партии Михаил Стальнухин. Еще шестеро депутатов-центристов не приняли участия в голосовании.

Напомним, 16 января, высший законодательный орган Латвии - однопалатный Сейм - одобрил заявление "К 80-летию оккупации Латвийской Республики" Советским Союзом, в котором подчеркнул недопустимость искажения истории периода Второй мировой войны. Депутаты парламента потребовали от России - как правопреемницы бывшего СССР - "признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма".

Ранее, 7 января, во время брифинга в Польше президент Украины Владимир Зеленский сказал, что преступный сговор Третьего Рейха и Советского Союза в 1939 году привел к началу Второй мировой войны и позволил запустить маховик Холокоста. Эти слова вызвали значительный резонанс в России. В Кремле заявление Зеленского назвали обидным "с точки зрения памяти дедов".