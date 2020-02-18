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В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины

Эскалация на Донбассе "подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта".

В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины

В НАТО выразили обеспокоенность эскалацией на Донбассе и призвали Россию вывести войска из Украины.

Об этом говорится в заявлении Миссии Украины при НАТО в Facebook.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Также в НАТО подтвердили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - говорится в заявлении.

Ранее "глубокую обеспокоенность" эскалацией конфликта на Донбассе выразили Соединенные Штаты. США призвали РФ соблюдать Минские и Нормандские договоренности.

Напомним, рано утром 18 февраля в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Потери боевиков - 4 погибших и 6 ранены. Бой продлился около пяти часов. 

Главное управление разведки Минобороны заявило, что РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. К 2022-2023 годам она будет готова к полноценному вторжению в Украину без дополнительной мобилизации.

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