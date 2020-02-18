В Черкассах во вторник состоялся торжественный выпуск полицейских офицеров громад с вручением им служебных автомобилей.

Как сообщается на сайте полиции, Черкасская область стала третьей после Днепропетровской и Кировоградской, где приступили к работе полицейские громад. Перед назначением они прошли отбор и трехмесячный углубленный курс подготовки.

По состоянию на 18 февраля в области есть 27 полицейских громад.

Фото: ch.npu.gov.ua

"Благодаря органам местной власти полицейским созданы надлежащие условия для комфортного несения службы. А для того, чтобы каждый полицейский офицер громады был мобильным и своевременно реагировал на вызовы, мы с новым начальником полиции Черкасской области Михаилом Куратченко вручаем им ключи от 27 служебных автомобилей Renault Duster, каждый из которых укомплектован планшетом, принтером, аптечкой, другими вещами, которые пригодятся полицейскому в случае необходимости оказать срочную помощь людям", - заявил на церемонии начальник Национальной полиции Игорь Клименко.

Напомним, что замена участковых полицейских в ОТГ на офицеров громад стартовала весной 2019 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявил, что полицейские офицеры громад будут работать в 30 тыс. населенных пунктов в сельской местности, где проживает около 28 млн человек.