Власть пытается залезть в карманы громад, продолжая открытый шантаж и грабеж, - мэр Славуты

Городской голова Славуты Василий Сидор считает, что процесс децентрализации был инициирован в 2015 году для более удобного прохождения избирательных кампаний тогдашними представителями власти. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти" в Институте Горшенина.

“Процесс децентрализации в ее нынешнем виде был инициирован в 2015 году с политическими целями - для более удобного прохождения избирательных кампаний тогдашними представителями власти. Этот процесс никак не стимулирует развитие двух главных, стратегических направлений - содержания производственных мощностей и создания новых производственных мощностей, и демографической ситуации, которая прямо влияет на процесс развития соответствующих территорий", - отметил градоначальник.

"Сегодня в Славуте мы отдаем более 60% доходной части бюджета на делегированные центральной властью полномочия и остаемся в результате с минимальными средствами. Но это неправильно: это не государственнический подход, это спекулятивный подход. И, к сожалению, 2019 год не изменил ситуацию, несмотря на надежды на новую власть, которая должна была оценить ситуацию. Они сохранили базу, сформированную Гройсманом, и теперь пытаются еще больше нагружать местные бюджеты - достаточно вспомнить исключение паевого участия для застройщиков и изменения в применении акцизного налога. Власть пытается залезть в карманы громад, потому что местные бюджеты сегодня - это средства, которые платят люди, живущие на этих территориях. Продолжается открытый шантаж и грабеж”, - сказал Василий Сидор.