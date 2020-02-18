Прежде чем вносить изменения в Конституцию, следует принять Муниципальный кодекс, - мэр Житомира

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин считает, что до внесения изменений в основной закон, следует принять Муниципальный кодекс. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти" в Институте Горшенина.

"Децентрализация несет ряд проблем. В первую очередь - отсутствие ответственности центральных органов власти за те решения, которые они продуцируют или принимают. Простой пример - если образовательная субвенция недостаточна и неправильно посчитана, то закрывать недостачу должен город. В прошлом году мы за счет города закрыли около 50 млн грн зарплаты учителям по образовательной субвенции. Если я, как мэр, не выплатил зарплату, меня ждет уголовная ответственность. Если министерство неправильно посчитало и не предоставило средства, никакой ответственности нет и никто эти деньги не вернет. Потому, если мы говорим об изменениях в Конституцию, то перед этим следовало бы проработать и принять муниципальный кодекс, в котором бы четко устанавливалась ответственность, права и обязанности центральных органов власти и местного самоуправления. Честные паритетные условия, согласно которым, если парламент устанавливает льготы, то должен дать финансовый компенсатор для этих льгот. Если город принимает политическое решение, которое выходит за границы своих полномочий, он тоже должен нести за это ответственность”, - сказал Сергей Сухомлин.

По словам мэра Житомира, позитивной стороной децентрализации является рост местных бюджетов и возможность конкурировать за людей.

“Правительство все время говорит о росте местных бюджетов, и это правда. Но стоит посмотреть на расходы по государственным полномочиям, которые местные бюджеты каждый год увеличивают. Если взять Житомир, то в 2015 году мы тратили по этим статьям 54 млн грн, а в 2019 году эта сумма составила примерно 519 млн грн. Да, за эти годы нам, благодаря бюджетной децентрализации, удалось сделать в городе многое. Децентрализация в первую очередь дает возможности и, что также очень важно, включает конкуренцию между городами. Конкуренция идет за людей, сегодня это главный ресурс. И децентрализация позволяет создавать условия, при которых люди не будут выезжать из твоего города или будут приезжать в него. По нашим прогнозам, если Верховная Рада примет закон о продаже земли, часть сельского населения выедет в города, что тоже ускорит процесс урбанизации”, - сказал Сергей Сухомлин.