Совет безопасности ООН проводит заседание в связи с годовщиной минских договоренностей. Его созыв инициировала Россия.

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени и посвящено теме Украины. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Украинская делегация в Совбезе ООН намерена поднять вопрос эскалации в ОРДЛО.

РФ запросила проведение открытого заседания при участии представителя Секретариата ООН, который должен предоставить информацию о прогрессе реализации Комплекса мероприятий.

Ранее обеспокоенность эскалацией конфликта на Донбассе выразили Соединенные Штаты и НАТО. Они призвали РФ соблюдать Минские и Нормандские договоренности.