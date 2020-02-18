​Эвакуацию граждан из Китая Украина проведет не последней, - МИД

В конце недели из Уханя вывезет своих граждан Колумбия.

По состоянию на 17 февраля эвакуацию своих граждан из Уханя осуществили 14 стран.

Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает Укринформ.

"Мы не последние в этом списке. С тех сведений, которые есть в нашем распоряжении, в конце этой недели Колумбия планирует своим рейсом эвакуировать также своих граждан", - сказал он.

Чартерный рейс из Киева в Ухань и обратно обойдется государству в 4,5 млн гривен, сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

"В начале февраля этого года Мининфраструктуры и Кабмином были приняты меры для выделения средств на обеспечение осуществления соответствующего рейса ... Стоимость подобного рода чартера составляет до 4,5 млн грн. Мы были готовы со Sky Up осуществить этот рейс течение двух недель, но изучали процесс по ситуации с размещением здесь наших сограждан и мониторили эпидемическую ситуацию непосредственно в Ухане", - сказал Абрамович.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

По последним данным Минздрава, по состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 73 тыс. 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 летальные. Выздоровели 12 тыс. 842 человека.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.