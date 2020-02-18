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Фракция "Европейская Солидарность" требует вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены

Также фракция призвала обратиться к международным партнерам Украины. 

Фракция "Европейская Солидарность" требует вернуть украинские войска на позиции, с которых они были отведены
Артур Герасимов
Фото: eurosolidarity.org

Во фракции "Европейская Солидарность" потребовали от президента Владимира Зеленского выполнить обещание и вернуть украинские подразделения на позиции, которые они оставили вследствие разведения войск. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил соглава фракции Артур Герасимов, сообщается в пресс-службе "ЕС"

"Как вы знаете, сегодня утром произошел тяжелый бой, позиции наших воинов были атакованы российскими оккупационными войсками с использованием артиллерии, минометов и тяжелого вооружения. Есть погибший, есть раненые. Этот бой показал полный провал капитуляционной тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора", – высказался Герасимов.

Отмечается, что также фракция потребовала срочно обратиться в Совет безопасности ООН и на заседании, которое должно быть собрано по этому поводу, обсудить ситуацию с наступлением российских оккупационных войск на наши позиции.

"Также обращаемся к нынешней власти с требованием обратиться к нашим международным партнерам – Германии, Франции, США, с требованием не только сохранить санкции против страны-агрессора, и а значительно усилить их", – говорится в сообщении. 

Напомним, 18 февраля в ходе пятичасового боя вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Попасная и Хутор Вильный. Они сделали 56 выстрелов из танков и выпустили более 200 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов. 

В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. 

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