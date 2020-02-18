У Гончарука есть две советницы для коммуникации с парламентом

Кроме официальной представительницы в парламенте Елены Шуляк, у Кабмина есть другие советники

У премьер-министра Алексея Гончарука есть две советницы, которые отвечают за коммуникацию с Верховной Радой.

Об этом в интервью LB.ua сказала представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

По словам Шуляк, за общение с парламентом отвечают Марина Гузь и Оксана Нечипоренко. Гузь была помощницей депутата Верховной Рады VIII созыва от "Батькивщины" Алексея Рябчина. Нечипоренко возглавляет организацию "Global Office", которая занимается популяризацией иностранных языков.

"Они, например, организовывают, региональные встречи с представителями различных фракций. Депутатов объединяет одинаковая проблематика. Например, были встречи с группой запорожских депутатов. Их интересовали вопросы промышленности в регионе. Других депутатов интересует, как проходят объединения территориальных общин. На такую встречу готовятся документы, аналитика, приходят министры, их заместители. Для координации этой работы необходимы советники", - пояснила Шуляк.