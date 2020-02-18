Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
В районе Золотого произошел интенсивный бой, погиб один военный, ранены четверо (обновлено)
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
ГлавнаяПолитика

У Гончарука есть две советницы для коммуникации с парламентом

Кроме официальной представительницы в парламенте Елены Шуляк, у Кабмина есть другие советники

У Гончарука есть две советницы для коммуникации с парламентом
Фото: Макс Требухов

У премьер-министра Алексея Гончарука есть две советницы, которые отвечают за коммуникацию с Верховной Радой.

Об этом в интервью LB.ua сказала представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

По словам Шуляк, за общение с парламентом отвечают Марина Гузь и Оксана Нечипоренко. Гузь была помощницей депутата Верховной Рады VIII созыва от "Батькивщины" Алексея Рябчина. Нечипоренко возглавляет организацию "Global Office", которая занимается популяризацией иностранных языков. 

"Они, например, организовывают, региональные встречи с представителями различных фракций. Депутатов объединяет одинаковая проблематика. Например, были встречи с группой запорожских депутатов. Их интересовали вопросы промышленности в регионе. Других депутатов интересует, как проходят объединения территориальных общин. На такую встречу готовятся документы, аналитика, приходят министры, их заместители. Для координации этой работы необходимы советники", - пояснила Шуляк.

По ее словам, такие встречи с главой Кабмина могут инициировать как сами депутаты, так и Гончарук.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также