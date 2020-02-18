Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Оболонский суд Киева

Киевский апелляционный суд во вторник, 18 февраля, удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и направил дело "бриллиантовых прокуроров" в Оболонский районный суд Киева.

Об этом говорится на сайте ОГП.

Решение принято в связи с "неэффективностью судебного рассмотрения и нарушением разумных сроков" в Голосеевском райсуде.

Напомним, дело три года рассматривалось в Голосеевском райсуде, но в конце сентября 2019 года он решил передать материалы в новосозданный Высший антикоррупционный суд. Тот не признал свою юрисдикцию и вернул дело обратно.

Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с "бриллиантовыми прокурорами" - тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

Рак был одним из неофициальных совладельцев компании "Гидроекоресурс", занимавшейся восстановлением водоемов. В 2015 году предприятие проводило расчистку водоема "Погребский старик" в Киевской области. Предпринимателям инкриминировали, что под предлогом расчистки они незаконно добывали песок. В дальнейшем при закрытии этого дела "бриллиантовые прокуроры" якобы требовали деньги.

6 июля 2015 года Шапакина и Корнийца задержали в здании Главного следственного управления. При обыске дома у Корнийца были найдены 35 пакетов с бриллиантами, что дало повод СМИ окрестить это дело делом "бриллиантовых прокуроров".