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Четыре человека отказались от статуса потерпевших в делах Майдана

Имена отказавшихся не сообщаются.

Четыре человека отказались от статуса потерпевших в делах Майдана
Сутички на Шовковичній
Фото: Анатолий Степанов

За последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших.

Об этом заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает РБК-Украина.

По его словам, он не знает, с чем это связано, но в течение 2018-2019 годов четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом заявления начинают поступать в новое управление ГБР, которое занимается делами Майдана.

"Поступают официальные заявления от потерпевших… (например, - ред.) мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавский.

Напомним, в ноябре Государственное бюро расследований создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший следователь из Луганской области Павел Никульников.

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